(Di martedì 7 maggio 2024)- I giudici della Corte d?Appello hanno confermato la condanna in primo grado per i coniugi ?furbetti? dei finti certificati medici. Nel dicembre del 2021, in rito abbreviato...

Padova. Ingannavano il medico per farsi mettere in malattia e vendere la pizza: marito e moglie condannati - padova. ingannavano il medico per farsi mettere in malattia e vendere la pizza: marito e moglie condannati - padova - I giudici della Corte d’Appello hanno confermato la condanna in primo grado per i coniugi “furbetti” dei finti certificati medici. Nel dicembre del 2021, in rito ...