Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 maggio | la rassegna stampa

(Di martedì 7 maggio 2024) La strage di Casteldaccia, con la morte dei cinque operai asfissiati in una rete fognaria del Palermitano, costituisce il titolo principale di quasi tutti i giornali. Appelli alla sicurezza sul lavoro e denuncia delle irregolarità tornano a far capolino sulle, dove c'è spazio anche per le minacce nucleari di Vladimir Putin e, soprattutto, per le difficoltà nel raggiungimento di una tregua tra Israele e Hamas. Sugli sportivi domina il calciomercato, con i nomi di Sesko e Chiesa tra i più caldi