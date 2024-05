Ultime Notizie Roma del 07-05-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024)dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono cinque gli operai morti nell’ incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia nel palermitano è ancora in gravissime condizioni stesso lavoratore ferito nella tragedia l’uomo che è stato ricoverato in terapia intensiva alla Policlinico di Palermo intubato è in coma farmacologico è dura la guerra in Ucraina la Cina sostiene una conferenza internazionale di pace approvata dalla Russia Ucraina con la partecipazione paritaria di tutte le parti affermato l’ambasciatore cinese Zanca annui dichiarazioni in vista della conferenza di due giorni 15 e 16 giugno in programma in Svizzera da quale Mosca non è stata invitata Anzi ing Pig in vista di Francia si è mostrato tiepido sul tema le forze italiane si sono mosse per impadronirsi del lato palestinese del valico di rafah tra Egitto e ...