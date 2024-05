Kate Middleton e il principe William stanno attraversando un inferno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 7 maggio 2024) Meno di due settimane dopo la polemica sulle foto della Festa della Mamma,è apparsa in un video per pronunciare un discorso in cui annunciava la notizia del cancro. I test post-operatori del suo “intervento addominale programmato”, infatti, hanno rivelato che “il cancro era presente”. La moglie del, dunque, ha iniziato la chemioterapia. Da allora poche notizie sono emerse da Kensington Palace. Definendo le notizie sulla salute un “enorme shock“,ha detto che lei e il“hanno fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un ...