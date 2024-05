Joey Saputo - il bolognese La proposta di Lepore | | Sarà cittadino onorario Lui | Un grande orgoglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024)uno di noi. Lo propone il sindaco Matteoe la città applaude. Del resto a dieci anni dal suo sbarco a Casteldebole (era l’ottobre 2014) e con una qualificazione alla Champions League che, salvo sbandate alle ultime tre curve, è alla portata dei rossoblù, mancava solo l’ultimo step per ufficializzare la bolognesità acquisita del numero uno del Bologna. Quel passo lo ha compiuto ieri il sindaco Matteo, che ha annunciato di aver proposto la cittadinanza onoraria perche ora passerà al voto del consiglio comunale. "Il legame di Bologna con– scrive il sindaco in una nota – passa sicuramente dall’impegno e dalla passione con la quale guida il Bfc, che vede in questa stagione il coronarsi di tanti sacrifici e ...