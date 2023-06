Serie A | chi si è qualificato alla Conference League 2023-24? Una squadra italiana nella terza coppa

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo Roma e Fiorentina toccheràJuventus difendere i colori dell’Italia in. E’ questo il verdetto arrivato dai campi della 38esima e ultima giornata diA. I bianconeri, grazievittoria sull’Udinese firmata da Chiesa, hanno chiuso al settimo posto guadagnandosi l’accessocontinentale. Un esito sul quale ha inciso la penalizzazione di 10 punti comminata dProcura federale per il caso plusvalenze. Senza di essa, infatti, la Juve avrebbe chiuso inposizione a pari merito con l’Inter, davanti al Milan. Sulla Juventus pesa in ogni caso un’altra spada di Damocle: quella dell’Uefa. Che potrebbe escludere per un anno dalle coppe europee il club bianconero per le note ...