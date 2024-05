Aviaria - il pericolo aumenta | l’allarme dello scienziato

(Di sabato 4 maggio 2024), ilsempre di più: tanto è vero che unoamericano ha voluto fare il punto della situazione Se non si tratta di un vero e proprio allarme allora poco ci manca. Fatto sta, però, che le ultime novità che riguardano l’stanno facendo decisamente preoccupare. Anche perché le ultime dichiarazioni rilasciate dalloamericano Eric Topol non hanno bisogno di alcun tipo di presentazione. Cosa ha detto? Che è molto probabile, in futuro, che altre persone possano risultate infettate in merito al virus dell’A(H5N1) ad alta patogenicità che sta alimentando, sempre di più, l’epidemia tra le vacche negli Stati Uniti D’America.(Ansa Foto) Cityrumors.itMa che, le stesse, non siano state ...

L’arrivo della sabbia dal Sahara sta creando disagi anche nel Nord Italia, dopo i primi allarmi partiti alla vigilia di Pasqua nel Centro e in particolare a Roma. In Piemonte cresce l’allerta per le valanghe spontanee, che secondo l’ultimo bollettino dell’Arpa Piemonte se stanno aumenta ndo ... Continua a leggere>>

Perugia, marciapiedi pericolosi in via dei Filosofi: due anziani cadono in pochi giorni. L'associazione dei residenti: «Troppi pericoli» - PERUGIA - Tira aria di protesta lungo via dei Filosofi, una delle principali strade della città, dove cresce l’attenzione per alcuni tratti di marciapiedi letteralmente a pezzi ... Continua a leggere>>

L’atmosfera terrestre è in pericolo a causa dei satelliti - I satelliti in orbita potrebbero causare gravi danni all'atmosfera terrestre, questo è il risultato di alcuni studi recenti. Continua a leggere>>

Fortore, controlli in cantiere: sanzioni e denuncia per imprenditore edile. Attività sospesa - Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed al contrasto del “lavoro nero”, i carabinieri del nucleo is ... Continua a leggere>>