Brindisi - ennesima morte sul lavoro Operaio morto dissanguato

(Di sabato 4 maggio 2024) per il taglio di un braccio causato dal nastro trasportatore Un tragico incidente sulè avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2024 presso uno zuccherificio a, causando ladi undi 46 anni. L’uomo, originario di Latiano e dipendente di una ditta esterna, era impegnato in attività di manutenzione su un nastro trasportatore dell’impianto quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto vittima di un grave infortunio. Secondo le prime ricostruzioni, il nastro gli avrebbe tranciato un braccio, provocando una emorragia ingente. I soccorsi, prontamente allertati dai colleghi, non sono purtroppo riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e l’ispettorato delper ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare ...