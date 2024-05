Tutela della biodiversità - l' esperienza pilota nelle foreste casentinesi

La biodiversità va protetta visto che il 68% degli ecosistemi italiani si trova in pericolo e il 35% in pericolo critico. Ma per tutelarla è necessario mettere in atto delle azioni di difesa e tra queste molte città stanno cominciando con il non Tagliare più l’erba nei parchi. Proprio qualche ... Continua a leggere>>