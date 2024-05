Cagliari-Lecce domenica 05 maggio 2024 ore 12 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 4 maggio 2024) Il gol di Krstovic al 92? stava trascinando ilalla seconda vittoria consecutiva e praticamente a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica, invece un rigore di Pessina al 96? ha chiuso sull’1-1 la sfida contro il Monza e i pugliesi arrivano sull’isola con il rimpianto di non avere trasformato lo scontro diretto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ecco come potrebbe scendere in campo il Cagliari di Claudio Ranieri - Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di domani contro il Lecce. L’allenatore dei sardi ha fatto il punto sugli infortunati, citando le ... Continua a leggere>>

Ventura: “Per il Cagliari sarà più difficile. Lecce, che bel collettivo” - Giampiero Ventura commenta cagliari-lecce, da doppio ex. “Una gara molto più difficile per il Cagliari che ci arriva reduce dallo 0-3 di Genova e con l’obbligo del risultato a tutti i costi. Sarà appa ... Continua a leggere>>

Occhio al finale di gara tra rossoblù e giallorossi: potrebbe essere movimentato - Cagliari e Lecce domani si affrontano all’Unipol Domus in uno scontro diretto dal sapore di salvezza. Se i giallorossi dovessero ottenere i 3 punti, allora sarebbe aritmetica la permanenza anche nella ... Continua a leggere>>