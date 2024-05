Il successo di Rumore Bim Festival continua con la tappa di Aversa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 4 maggio 2024). Formula che vince non si cambia! Tante le soddisfazioni, i premi e qualche novità, ma si conferma ildiBimche ha firmato la sua terza edizione. Confermati sono soprattutto gli obiettivi del contest, organizzato da Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, con il patrocinio del comune di Bellaria Igea Marina, città d’origine di Raffaella Carrà, a cui il contest è dedicato, are il lavoro di supporto e valorizzazione dei numerosi talenti del panorama artistico italiano. Artisti dai 4 anni in su per la categoria canto, e dai 6 ai 90 anni per le categorie: ballo, danza, musical, e recitazione, potranno visitare il sito www.bim.it per iscriversi, e partecipare gratuitamente ai casting. La possibilità per i vincitori ...