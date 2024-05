Crosetto | escluso un nostro intervento diretto ma bisogna aiutare Kiev

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (askanews) – La posizione dell’Italia non cambia: “abbiamo sempre detto che l’Ucraina andava aiutata in ogni modo possibile, e lo stiamo facendo, ma abbiamo anche sempreunnel conflitto dei nostri militari”. Lo ribadisce, con fermezza, il ministro della Difesa Guidoin una intervista al Corriere della Sera. “Oggi non può mettere in dubbio nessuno” che l’Italia non parteciperà ad un eventualearmato in Ucraina, poiché lo impedisce ilordinamento e “possiamo prevedere interventi armati solo su mandato internazionale, ad esempio in attuazione di una risoluzione dell’Onu”. Inoltre, sottolinea il responsabile della Difesa, undi truppe occidentali in Ucraina” innescherebbe una ulteriore ...