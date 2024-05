Le dichiarazioni dei team dopo le qualifiche sprint del Gran Premio di Miami

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 4 maggio 2024) La Formula 1 si è recata aper la prima delle tre gare che si terranno quest’anno negli Stati Uniti d’America. Per la seconda volta quest’anno, il weekend è caratterizzato da una speciale formula, ma l’insolito programma non è bastato a turbare il leader del campionato Max Verstappen. Red Bull La Red Bull è sembrata veloce per tutto il giorno, ma la McLaren sembrava essere una solida pretendente alla gloria. Tuttavia, Max Verstappen ha fatto centro quando contava davvero, conquistando la sua quinta pole position della stagione. Il suo compagno di squadra Sergio Perez è sembrato vulnerabile sulla mescola media, ma si è ripreso con le soft nella SQ3 per assicurarsi il terzo posto nella gara. Max Verstappen, 1°, 1:27.641 “La sessione di prove è stata molto bella e mi sono sentito molto sicuro e a mio ...