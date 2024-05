Il Ponte sullo Stretto di Messina è già in ritardo - il progetto esecutivo slitta a fine anno

Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Continua ad infuriare il dibattito sul Ponte sullo Stretto: da un lato c’è chi come Salvini è un forte sostenitore di questa mastodontica opera di ingegneria civile e da un altro lato ci sono forti oppositori, come Giuseppe Conte che non la ritiene una priorità per ... Continua a leggere>>