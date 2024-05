Modena-Como domenica 05 maggio 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 4 maggio 2024) Sconfitto malamente nel derby della Secchia dalla Reggiana ildi Bisoli va a caccia del punto che manca per la matematica salvezza in casa contro ildi Roberts. I canarini sono di fatto già salvi in virtù del vantaggio negli scontri diretti sia contro l’Ascoli che contro la Ternana: a livello di numeri sono pure in vantaggio con il Bari in virtù di InfoBetting: Scommesse Sportive e