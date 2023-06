Movida selvaggia | i Comuni paghino i danni | la sentenza che inchioda i sindaci

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 giugno 2023) Lae gli schiamazzi a tutte le ore del giorno e soprattutto della notte fanno male alla salute: i residenti dei quartieri più "animati" possono chiedere il risarcimento deisubiti al Comune se questo non garantisce il rispetto delle norme di quiete pubblica. E di conseguenza non tutela la salute dei cittadini. Una svolta per i cittadini che vivono nei quartieri ostaggio della, una spada di Damocle per le amministrazzioni comunali. Tutto è partito da una coppia che vive in centro a Brescia: a presentare il ricorso (la prima denuncia risale al 2012) sono stati Gianfranco Paroli, fratello dell'allora sindaco Adriano, e la moglie che abitavano in una strada in un quartiere storico della città, che la sera si popolava di ragazzi fino a tarda notte, riporta il Giorno. Ebbene, la coppia chiedeva ...