Lega Serie A - nasce un nuovo premio per la stagione Ecco quale!

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LaA ha annunciato ufficialmente l’introduzione di unche verrà consegnato per questail comunicato dal sito dell’organizzazione. COMUNICATO –A e Philadelphia annunciano la nascita del“Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”. Seguendo i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà, con riferimento allacalcistica 2023/2024 sarà individuato l’episodio che maggiormente ha rappresentato questi valori. Esprimendo al meglio il concetto di fair play, tanto dentro quanto fuori dal terreno di gioco. Il vincitore sarà annunciato prima del termine dellaA TIM 2023/2024 e premiato sul campo nel corso dell’ultima giornata di ...

