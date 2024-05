La furia di Tuchel dopo Bayern-Real! E de Ligt svela il dialogo con l’assistente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024) IlMadrid è in finale di Champions League ma ilMonaco può recriminare per il gol annullato a denei secondi finali. “Questa decisione è un disastro assoluto”, è il duro sfogo dell’allenatore Thomas. “Questa decisione è un vero disastro. Dobbiamo lasciare che l’azione prosegua fino alla fine. Questa è la regola, soprattutto perché è così vicino alla porta. Il primo errore lo fa il guardalinee, il secondo arriva dall’arbitro”, ha detto. “Qui succede sempre così. Al 90? l’arbitro ha ammesso l’errore chiedendo scusa”. Lo sfogo di deL’arbitro “si è scusato. Non vorrei dire che ilsia sempre fortunato, ma questo episodio oggi fa la differenza”, si è lasciato sfuggire De. “Il guardalinee mi ha detto: mi ...