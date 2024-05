Calciomercato com – ’90 minuti en el Bernabeu son molto longo’ | Joselu si traveste da Santillana - nessuno come Ancelotti in Champions|Primapagina

(Di giovedì 9 maggio 2024) 2024-05-08 22:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: “90en elsonlongo…”. La celeberrima frase di, pronunciata nel 1986 dopo una delle tante rimonte europee sull’Inter, è valida oggi più che mai. Non esiste nella storia della Champions League un’altra squadra capace,il Real Madrid, di ribaltare ogni tipo di situazione avversa. Anche nei momenti più disperati. Ce lo aveva ricordato l’incredibile percorso dell’edizione 2021/2022 e le pazzesche rimonte contro PSG, Chelsea e Manchester City, ma non fa eccezione l’incredibile epilogo della semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, che a duedal 90° aveva un piede nella finale di Wembley del prossimo 1° ...

