La principessa Zaffiro | un ragazzaccio ante litteram

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 giugno 2023) Forse molti di voi non conoscono questo manga, poiché le sue origini risalgono all’ormai lontano 1953. Vale però la pena fare cenno a La, uno dei primi tomboy della storia dei manga. Di cosa parla La? Se vi chiedessi qual è stato il primo personaggio “ambiguo” dei manga, senza dubbio la maggior parte di voi penserebbe a Lady Oscar. Il caso dellaè un po’ diverso: come la nostra eroina della Rivoluzione Francese è biologicamente una donna, ma il suo animo è quello di un ragazzo. Come è possibile? Cerchiamo di capire meglio. Candy Candy l’orfanella più famosa del manga Chi è davveroLa storia si svolge in un regno da fiaba, quello di Silver Valley. Qui, come ancora in molti reami della ...