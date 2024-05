Parma - Buffon esulta | Che emozion - finalmente Serie A! Meritato più che mai

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Gianluigi, ex portiere del, hato sui social per la promozione inA della squadra emiliana Gianluigiha espresso tutta la sua gioia nel vedere il suoinA. Ecco il suo pensiero pubblicato su X. FESTA – «A! Chee vedere la gioia negli occhi delle

parma - Promozione in Serie A, buffon: "Che emozione!" - Il parma è la prima squadra aritmeticamente promossa in Serie A, decisivo il pareggio ottenuto contro il Bari. Un ritorno atteso da tre anni, subito festeggiato da Gigi buffon: "Finalmente Serie A! Ch ...

Leggi su (napolimagazine)

Serie B - parma in trionfo: dopo tre anni di purgatorio i ducali tornano in Serie A! - SERIE B - Dopo tre stagioni di purgatorio - per l'esattezza 1075 giorni dall'ultima retrocessione - il parma torna in Serie A. Col pareggio (1-1) di Bari e la concomitante sconfitta del Venezia a ...

Leggi su (eurosport)

parma in Serie A, la festa promozione: video e foto - Grazie al pareggio contro il Bari, la squadra di Pecchia fa festa e torna in Serie A dopo tre anni: promozione conquistata con due giornate di anticipo al termine di un campionato dominato. Terza ...

Leggi su (sport.sky)