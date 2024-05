Verso Udinese-Napoli - Cannavaro può esultare | recupera un bianconero

Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore: Fabio Cannavaro sarà il prossimo allenatore dell’Udinese. Per Gabriele Cioffi è stata fatale la sconfitta all’ultimo secondo in trasferta contro l’Hellas Verona. A Udine, così, si cambia ancora, per la terza volta in stagione, e ...

Leggi su (ilfattoquotidiano)