(Di mercoledì 1 maggio 2024)lanel terzo indel proprionei Mondiali di Primae Girone A in corso di svolgimento alla Sparkasse Arena di Bolzano. Dopo le vittorieRomania e Giappone (quest’ultima all’overtime) quindi il Blue Team sii piani e al momento esce dalle prima due posizioni che garantirebbero lain Top. ITALIA-0-2. La sfida prende il via all’insegna dell’equilibrio con lache sblocca il punteggio dopo 15:52 con la rete di Ticar su assist di Crnovic.prova a tornare in parità e inizia a premere con forza, ma anche il secondo periodo non vede novità e il ...

La Roma cade per 3-1 sotto i gol del Bologna guidato da Thiago Motta. Una prestazione non all’altezza, poche le occasioni create e in più non sfruttate a dovere. Gli uomini di De Rossi soffrono il gioco dei Bolognesi, arrivando molto spesso al limite dell’area di rigore avversaria senza sapere ... Leggi su (romadailynews)

Hockey ghiaccio, l’Italia cade contro la Slovenia e complica il cammino verso la promozione in Top Division - L'Italia cade contro la Slovenia nel terzo incontro del proprio cammino nei Mondiali di Prima Divisione Girone A in corso di svolgimento alla Sparkasse ...

Leggi su (oasport)

Serie A1, Milano cade in casa con Brescia: la salvezza passa per un nuovo Playout - Ci sarà un’altra serie di Playout per il Repower Sanga Milano che nonostante una partita intensa dal puro sapore di post-season cede in Gara 2 contro Brescia. Il buon primo tempo delle Orange non è su ...

Leggi su (milanotoday)

Milan, altro flop: colpo salvezza Bologna. Playoff più lontani per i rossoneri - Sotto gli occhi di Thiago Motta, protagonista assoluto è stato Tommaso Ebone, autore di una doppietta. Terzo ko in 4 partite per la squadra di Abate, settima a -2 dalla coppia Torino-Sassuolo ...

Leggi su (gazzetta)