Highlights e gol Borussia Dortmund-Psg 1-0 | Champions League 2023 2024 VIDEO

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ildei gol e deglidi-Psg, match valevole per l’andata della seconda semifinale di. In Germania grande partenza dei padroni di casa che imprimono subito un ritmo forsennato alla partita, il Psg non riesce a controbattere e rischia di subire il gol dell’1-0 almeno in un paio di occasioni. Gol che arriva grazie allo splendido stop di Fullkrug che si coordina in men che non si dica e batte l’incolpevole Donnarumma. Proprio il capitano azzurro evita lo 0-2 con una grande parata su Brandt. Nella ripresa la musica cambia e il Psg in un minuto colpisce due pali: prima il destro a giro di Mbappè, poi il tiro di Hakimi. Ilnon demorde e con Fullkrug ...

borussia Dortmund vs PSG live score, result, updates, stats, lineups as Fullkrug fires BVB ahead - Germain's ongoing quest for a maiden UEFA Champions League title takes them to borussia Dortmund in a semifinal first leg on Wednesday. Luis Enrique's side were crowned Ligue 1 champions over the ...

Leggi su (msn)

Al Nassr – Al Khaleej 3-1 highlights e gol: CR7 firma l’approdo in finale! – VIDEO - Al Nassr - Al Khaleej 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida delle semifinali di King’s Cup 2023/24.

Leggi su (generationsport)

Champions League semifinal live updates: borussia Dortmund vs. PSG highlights, analysis - PSG, though, is still very much in this semifinal tie. It was favored — heavily in the two-leg matchup overall; and slightly on Wednesday, even away from home. It has the world's best player, Kylian ...

Leggi su (sports.yahoo)