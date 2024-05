Serie B - 36esima giornata | il Parma torna in A! Goleada Sudtirol-Ternan - bene Reggiana

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Milano, 1 maggio 2024 - Primo maggio, festa dei lavoratori e trentaseiesimadiB. Un turno particolarmente dolce per ilche, nonostante il pareggio contro il Bari,inA dopo tre anni di assenza. Il Venezia perde a Catanzaro e perde terreno dal Como secondo che vince contro il Cittadella. Nella lotta salvezza l'Ascoli perde in casa contro il Cosenza, mentre lo Spezia vince di misura contro il Palermo e piazza un colpo importantissimo. Ripercorriamo tutti i risultati e vediamo com'è la classifica a due turni dal termine. Ilpareggia a Bari, ma festeggia lo stesso: èA A casa di un Bari ferito e che sta cercando disperatamente di raggiungere la salvezza, uscendo da questo prolungato momento negativo, il ...

La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Serie BKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo in Diretta su Sky e in streaming su NOW. La Serie BKT è la nuova denominazione della Serie B, la seconda divisione ... Leggi su (digital-news)

Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2023 / 2024 . Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la sconfitta all’ultimo secondo in finale dei playoff, i pugliesi del Bari puntano forte alla promozione diretta contro un’altra grande caduta del ... Leggi su (sportface)

Un 1° maggio all’insegna della Serie B quello che accompagna, dalle 12:30 fino a sera, gli appassionati di calcio italiani. Pomeriggio scoppiettante fin dalle prime partite concluse con verdetti importantissimi tanto in alta quanto in bassa CLASSIFICA . In attesa di Catanzaro-Venezia, sospesa a ... Leggi su (calcioweb.eu)

serie B, BALATA: "FELICE PER LA PROMOZIONE IN A DEL PARMA" - "Sono veramente felice per il Parma, la società merita questo risultato. È partita con un progetto importante, al vertice c'è ...

Leggi su (sportmediaset.mediaset)

Parma, aritmetica la promozione in serie A! Il club ducale torna in massima serie - Di seguito il racconto della stagione del Parma e gli altri risultati della giornata di serie B. Parma, è promozione! Il club ducale torna in serie A 36 partite: 21 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte.

Leggi su (tag24)

serie B: Balata "felice per il Parma, campionato bellissimo" - Così il presidente della Lega serie B, Mauto Balata, commenta la promozione del Parma. "Oggi mi sono divertito tantissimo, è stata una giornata straordinaria: partite bellissime, gol strepitosi, ...

Leggi su (ansa)