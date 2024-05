Champions League - Modric entra nella storia del Real Madrid | è successo ieri sera

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il “professore” delcontinua a scrivere ladel club della capitale e del calcio mondiale frantumando un record dietro l’altro. Fino a 20/25 anni fa le carriere dei calciatori, anche i migliori, avevano una data di scadenza molto bassa. Era impensabile per un giocatore arrivare alla soglia dei quarant’anni e credere di poter fare ancora la differenza ad alti livelli. Molti gli esempi: da Van Basten a Ronaldo, da Ronaldinho a Kakà tantissimi campioni dei primi anni 2000 e del secolo precedente interrompevano le loro carriere poco sopra la soglia dei 30 anni ed in taluni casi anche prima. Negli ultimi 15 anni invece le cose sono decisamente cambiate ed i motivi sono da ricercare in molteplici fattori: innanzitutto una diversa gestione della vita privata, con un’attenzione maggiore all’alimentazione e al riposo. ...