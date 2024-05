Borussia Dortmund-PSG 1-0 LIVE | Fullkrug!

borussia dortmund-psg 0-0: Donnarumma nega il gol a Sabitzer - Tutto pronto per la semifinale d'andata di Champions League tra borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Dopo aver eliminato rispettivamente le due spagnole, rispettivamente Atletico Madrid ...

Leggi su (ilmessaggero)

borussia dortmund-psg 0-0: inizia la semifinale di Champions - Tutto pronto per la semifinale d'andata di Champions League tra borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Dopo aver eliminato rispettivamente le due spagnole, rispettivamente Atletico Madrid ...

Leggi su (ilmessaggero)

borussia dortmund-psg, il risultato in diretta LIVE - Ancora in Germania per l'andata della seconda semifinale di Champions, remake dello scontro già andato in scena nella fase a gironi. Il Dortmund recupera Hummels e Maatsen, sulla destra c'è Adeyemi. I ...

Leggi su (sport.sky)