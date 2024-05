The Fall Guy secondo Ryan Gosling - che spera sia entusiasmante per il pubblico quanto lo è stato per lui

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) In TheGuy,entra a far parte di un gruppo di persone estremamente importanti per il cinema, ma che spesso passano inosservate perché non ne sono le star. Parliamo degli stuntman. Il film segue Colt Seavers, una controfigura che durante le riprese di un film subisce un incidente catastrofico che lo mette fuori gioco e gli fa perdere la carriera. La fortuna di Colt cambia quando riceve una telefonata da un produttore, che gli dice che c'è bisogno di lui per un film d'azione diretto dalla sua ex-fidanzata (interpretata da Emily Blunt), e che lei ha chiesto espressamente di lui perché l'unico in grado di eseguire le complicate acrobazie essenziali per la riuscita del lungometraggio. Al suo arrivo, Colt si rende conto che le cose non sono come gli sono state vendute, in più il protagonista del film (interpretato dal ...