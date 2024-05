La Scala | Milan - basta barcamenarsi tra dichiarazioni contrastanti

Concorso di Eleganza Villa D’Este, l’edizione 2024 presentata alla scala di Milano - Proprio alla scala la casa bavarese ha presentato la prossima edizione ... Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in giudizio contro Lilli Gruber per le dichiarazioni rilasciate questa sera ...

Leggi su (ilfattoquotidiano)

Nuovo allenatore Milan, La scala: «Serve un progetto per vincere subito. La dirigenza deve fare questo» - Nuovo allenatore Milan, La scala: «Serve un progetto per vincere subito. La dirigenza deve fare questo». Le parole dell’avvocato L’avvocato Giuseppe La scala ha parlato a Tmw Radio per analizzare il m ...

Leggi su (milannews24)

Avv.La scala: “Motta ha dimostrato di saper valorizzare i calciatori, sarebbe profilo ideale per tante squadre” - "Non mi dispiace. Col Bologna ha dimostrato bel gioco, valorizzazione dei calciatori e un'ottima fase difensiva, grave pecca ultimamente del Milan. Io sono convinto che la sostenibilità e i conti in ...

Leggi su (tuttojuve)