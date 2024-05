La coppia improbabile Balotelli segue la diretta di Salvini | Molte idee in comune con lui

(Di mercoledì 1 maggio 2024) « Non ho mai votato e in passato mi sono scontrato con Matteo ma devo essere sincero abbiamoin». Lo ha scritto Marioin un messaggio a un altro follower durante lasocial di Matteo. «Chil’Europa davvero non ama l’Italia», ha scritto il calciatore, in un altro messaggio

balotelli non ha dubbi: "È stato un signore. Al posto suo non cosa avrei combinato" - Nella puntata di Controcalcio su Twitch, Mario balotelli ha speso parole al miele nei confronti di un top player della Serie A. La 34esima giornata di campionato è stata scandita dalla festa scudetto ...

balotelli: "Inter troppo superiore al Milan. Faccio due nomi per la panchina dei rossoneri" - In una diretta su Twitch, Mario balotelli ha parlato della lotta tra Inter e Milan con un focus sul futuro allenatore.

