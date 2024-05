Giro d’Italia 2024 | quinta tappa a Lucca Scuole chiuse e divieti di circolazione mercoledì 8 maggio

L’inizio di stagione per il Bel Paese nel ciclismo su strada al maschile non è stato così esaltante. Oltre alla piazza d’onore di Luca Mozzato al Giro delle Fiandre non ci sono stati particolari risultati da parte degli azzurri che restano in netta difficoltà. Che la rinascita arrivi proprio sulle ...

Leggi su (oasport)