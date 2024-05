(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nessuna sorpresa nelledue partite dei quarti di finale del WTA 1000 di. Elenae Arynaaccedono al penultimo atto del torneo sul rosso della Caja Magica e si preparano ad affrontarsi per la seconda volta in stagione dopo il successo della kazaka a Brisbane, che lasciò solo tre giochi alla sua avversaria. Per lei però il match con la connazionale Yuliaè stato complicatissimo. La numero 4 delle classifiche mondiali si è ritrovata sotto di un set, a sopravvivere al tiebreak e a dover salvare due match point sul proprio servizio quando era già sotto di un break. Da lì peròsi è inceppata eha dominato il finale di partita, riuscendo così ad avere la meglio. Molto più facile il compito di Aryna ...

Giornata molto intensa in compagnia degli ottavi di finale del torneo Wta 1000 Madrid 2024 , in attesa della sfida tra Collins e Sabalenka che intratterrà il pubblico spagnolo oltre mezzanotte. Dominio totale della testa di serie numero uno Iga Swiatek che travolge la padrona di casa Sorribes Tormo ... Leggi su (sportface)

Elena Rybakina se la vedrà contro Yulia Putintseva nei quarti di finale del WTA 1000 di Madrid 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Prosegue il buon momento della tennista kazaka, che dopo aver trionfato a Stoccarda ha impressionato in questi primi ... Leggi su (sportface)

WTA madrid, rybakina e Sabalenka le prime semifinaliste: ko Putintseva ed Andreeva - Nessuna sorpresa nelle prime due partite dei quarti di finale del WTA 1000 di madrid. Elena rybakina e Aryna Sabalenka accedono al penultimo atto del ...

Leggi su (oasport)

Sabalenka fa la voce grossa contro Andreeva: in semifinale ha rybakina - Dodici mesi fa la partita tra Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva, valevole in quel caso per il quarto turno del WTA 1000 di madrid si concluse con la prima che riuscì a prendere il largo solo verso la ...

Leggi su (oktennis)

Tennis, Masters madrid: Sinner si ritira dal torneo per un problema all'anca - "Jannik Sinner si ritirerà dal Mutua madrid Open per un infortunio all'anca destra. Di conseguenza, domani non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassim ...

Leggi su (napolimagazine)