Europei ginnastica artistica Rimini - a che ora tocca all’Italia? Programma e orari giovedì 2 maggio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’attesa è ormai finita. A, comincerà la trentacinquesima edizione deglidifemminile. Una giornata subito molto importante visto che si disputeranno le qualificazioni dai quattro attrezzi e al termine della giornata di qualifiche, avremo già l’assegnazione del titolo all around individuale con la proclamazione della numero uno del concorso generale europeo. Le Fate sono state inserite nel quarto e ultimo gruppo nel turno di qualificazione, dunque l’appuntamento è pera partire dalle ore 18.00. Le ragazze del DT Enrico Casella incominceranno la propria avventura alla trave e gireranno insieme all’Ucraina. Nella stessa suddivisione ci saranno anche Polonia e Gran Bretagna (dal ...

L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2024 di Ginnastica artistica femminile che andranno in scena a Rimini da 2 al 5 maggio. La nostra Nazionale ha tutte le carte per puntare a risultati importanti e per poter inseguire alcune medaglie di rilevante caratura in campo continentale, ... Leggi su (oasport)

Il DT Enrico Casella ha svelato la formazione con cui l’Italia affronterà le qualificazioni degli Europei 2024 di Ginnastica artistica femminile, che andranno in scena giovedì 2 maggio a Rimini. La nostra Nazionale si presenterà in terra romagnola per andare a caccia del titolo a squadre, si ... Leggi su (oasport)

ginnastica artistica, europei: l’Italia con Abbadini rimonta e vince il bronzo a squadre - La squadra nazionale senior di ginnastica artistica con Yumin Abbadini (Pro Carate) ha vinto il bronzo nei Campionati d’Europa.

Leggi su (ilcittadinomb)

ginnastica Sampietrina in festa per l'argento di Pietro Mazzola agli europei Juniores - ginnastica Sampietrina in festa per l'argento di Pietro Mazzola agli europei Juniores Grandissimo successo per il 16enne atleta di Lissone.

Leggi su (primamonza)

ginnastica artistica, prove generali di Olimpiadi per l’Italia agli europei: le atlete in ballottaggio per Parigi 2024 - L’Italia gareggerà in casa agli europei 2024 di ginnastica artistica femminile. La rassegna continentale tornerà infatti nel Bel Paese a distanza di ben quindici anni dall’edizione disputata a Milano ...

Leggi su (oasport)