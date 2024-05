Basket - Serie A1 femminile 2023 2024 | Campobasso in semifinale playof - Sesto San Giovanni battuta in gara-3

(Di mercoledì 1 maggio 2024) E’ La Molisana Magnoliala quarta e ultima semifinalista deif Scudetto dellaA1di. Al Pala Selvapiana le padrone di casa hanno conquistato la decisiva-3, battendo l’Allianz Geas Seasto Sancon il punteggio di 51-41. Saranno quindi le molisane ad affrontare l’Umana Reyer Venezia per un posto nella finalissima che metterà in palio il titolo. Dall’altra parte del tabellone invece si affronteranno Schio e Ragusa.F A1: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI TUTTI I RISULTATI IL PROGRAMMA DEIF Grande equilibrio nel primo quarto, conSanche mette a segno il primo ...

Il LIVE in diretta di Campobasso-Sesto San Giovanni , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . In gara-2 Campobasso è riuscita nella missione di riprendersi il "break" perso nel primo atto della Serie , andando a vincere sul campo delle lombarde soprattutto

Sabato alle 20.30 via ai playoff a Montecatini contro la Gema. La società fabrianese, nell'incontro di martedì riservato a sponsor e partner, ha fatto il punto sul ritorno al PalaGuerrieri e sulle prospettive sportive FABRIANO. 1 maggio 2024 – La Ristopro si avvicina all'esordio nei playoff

basket, Lucca-Saronno 97-79. Tutto rinviato a gara-3 - Lucca, 1 maggio 2024 – Si va a gara tre di spareggio. Sabato 4 maggio alle 21 al PalaRonchi di Saronno per decidere chi affronterà in semifinale playoff per la B Nazionale di basket, la vincente della

A1 PLAYOUT G2 – Brixia corsara a Milano, Brescia festeggia la salvezza - Ci sarà un'altra serie di Playout per il Repower Sanga Milano che nonostante una partita intensa dal puro sapore di post-season cede in Gara 2 contro Brescia. Il buon primo tempo delle Orange non è

basket, la Rmb Brixia conquista la salvezza: Sanga piegato 75-65 - Le cittadine restano in massima serie aggiudicandosi gara 2 del primo turno play out. Ben cinque le giocatrici in doppia cifra

