BigMama | Sbagliare è umano - la vostra ambizione muoverà il mondo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Noi siamo figli di questa generazione di estrema paura per cuinon è mai qualcosa di. Il fallimento è invece qualcosa di prezioso, ti aiuta a ragionare e ti porta ad avere quella forza interiore che io chiamo desiderio di rivalsa ed è la cosa più importante che ho“. E’ il messaggio lanciato dal palco del Concerto del Primo Maggio da. “e fallire è prezioso, e laun domaniil” ha aggiunto l’artista irpina. “I voti devono essere sempre alti, la media deve essere altissima e, ogni volta, che facciamo un errore viene sottolineato in rosso e si trasforma in un grandissimo imbarazzo, invece, per quanto io dica sempre che credere nei propri ...