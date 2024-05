Parma promosso in Serie A - basta 1-1 a Bari

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – Dopo tre anni di Purgatorio, iltorna inA. Con l’1-1 al San Nicola di, i gialloblù si portano a +7 sul Venezia, conquistando la promozione matematica a due giornate dalla fine del campionato diB. Succede tutto nella ripresa. Gli uomini guidati da Fabio Pecchia si portano in vantaggio con Bonny, al 50?. Ilsi riporta in parità al 68? con Di Cesare. Il risultato non cambia e ilpuò festeggiare in anticipo il ritorno nella massima categoria.a24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Gianluigi Buffon , ex portiere del Parma , ha esulta to sui social per la promozione in Serie A della squadra emiliana Gianluigi Buffon ha espresso tutta la sua gioia nel vedere il suo Parma in Serie A. Ecco il suo pensiero pubblicato su X. FESTA – « finalmente Serie A! Che emozione vedere la gioia ... Leggi su (calcionews24)

Dopo la vittoria di Terni i bianconeri, in preda ai soliti problemi offensivi, non riescono a recuperare la rete degli ospiti, ripiombando nei Play-Out. Parma in A, Como vicinissimo VALLESINA, 1 maggio 2024 – Ci si attendava tanto dalla gara del “Del Duca” contro il Cosenza dell’ex tecnico ... Leggi su (vallesina.tv)

serie B - parma in trionfo: dopo tre anni di purgatorio i ducali tornano in serie A! - serie B - Dopo tre stagioni di purgatorio - per l'esattezza 1075 giorni dall'ultima retrocessione - il parma torna in serie A. Col pareggio (1-1) di Bari e la concomitante sconfitta del Venezia a ...

Leggi su (eurosport)

Il parma torna in serie A dopo tre anni: col Bari basta un 1-1. Per Pecchia è la terza promozione con tre squadre diverse - Il parma è tornato in serie A. Il club ducale è la prima squadra dell'attuale B a conquistare la matematica promozione nella massima serie: dopo 36 giornate, a due del termine, i gialloblù hanno 74 ...

Leggi su (corriereadriatico)

Calcio, Bari-parma 1-1: ducali in serie A, Di Cesare regala ai suoi un punto d’oro - Il Bari pareggia 1-1 al San Nicola contro il parma, guadagnando un punto fondamentale per la lotta salvezza. I biancorossi raggiungono Ascoli e Ternana a 37 punti e agganciano i play-out, mentre i duc ...

Leggi su (trmtv)