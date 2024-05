Masters 1000 Madrid 2024 - Rublev in semifinale | Sto giocando bene e sono concentrat - vedremo venerdì

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Andreyha parlato in conferenza stampa dopo aver raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali aldi. Il russo ha battuto in tre set Carlos Alcaraz, ponendo fine a una striscia di 11 vittorie consecutive dello spagnolo sulla terra della Caja Magica. “E’ stato bellissimo giocare con così tanto pubblico, anche se ovviamente tifavano per Carlos – ha spiegato– Per me è stato molto piacevole, adessostanco ma ho una giornata per recuperare e cercare di affrontare al meglio la. Oggi non milamentato durante la partita perchè volevo e dovevo concentrare le mie energie per rimanereo sulla partita,contento di come sto servendo in questi giorni e ...