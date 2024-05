PSG - Julio Cesar | Donnarumma? Vi dico la mia sul primo tempo e sul gol subito

(Di mercoledì 1 maggio 2024)ha parlato della prestazione in questodi, portiere del PSG, contro il Borussia Dortmund, ex portiere dell’Inter tra le altre, ha parlato di Gianluigia Prime Video durante l’intervallo tra Borussia Dortmund-PSG di Champions League. PARATE – «Fullkrug è un giocatore molto forte, lo sta dimostrando. Qui

Bento continua a rimanere nella lista dei dirigenti dell'Inter come futuro portiere nerazzurro. Il piano è quello di ripetere il percorso intrapreso da Julio Cesar. Come sottolinea il Corriere dello Sport, c'è un doppio canale aperto. LA PORTA? Piena fiducia a Yann Sommer, ma le 35 primavere...

Julio Cesar, ex portiere, ha parlato di Donnarumma a Prime Video dopo il primo tempo di Borussia Dortmund-PSG: "Fullkrug è un giocatore molto forte, lo sta dimostrando. Qui ha fatto un gol bellissimo..."

Inter, vertice decisivo per Bento: interviene Julio Cesar - Smaltita la prima parte di festeggiamenti per lo Scudetto, che proseguirà a San Siro il prossimo 19 maggio con la consegna ufficiale del trofeo e il concertone con artisti di fede nerazzurra, l'Inter...

L'Inter insiste per Bento ed è pronta a trattare per anticipare la con coerenza: c'è un ostacolo non da poco - Classe 1999 alto 190 centimetri, è reattivo e bravo con i piedi. L'ex Inter Julio Cesar stravede per lui e gli scout nerazzurri lo seguono da mesi avendolo osservato dal vivo più volte. Nell'ultima...

