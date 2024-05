Panchina Milan - Sabatini duro | Non capisco perché ci si ostini a questa scelta

Panchina Milan , curioso il retroscena legato al colloquio tra Thiago Motta e Ignazio Abate in occasione della sfida del campionato Primavera Ogni dettaglio può essere interpretato in ottica mercato. Anche un semplice colloquio in occasione di una sfida nel campionato Primavera. Prima del fischio ... Leggi su (dailymilan)

Sky - panchina Napoli, in leggero rialzo le quotazioni di Gasperini: ADL riflette - Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "Per la panchina del Napoli sono il leggero ... Il ciclo di Pioli al milan è finito, per quanto riguarda ...

Leggi su (tuttonapoli)

"Pioli-Napoli, richiesta da 5 milioni a stagione": cosa filtra - L'attuale allenatore del Napoli, per sedersi sulla panchina del Napoli, chiederebbe uno stipendio da top coach per la Serie A.

Leggi su (areanapoli)

Lopetegui-milan, il giornalista non ci sta: che attacco ai tifosi - Inoltre i rumors ricalcano il sentore dei tifosi, considerando come i nomi per la panchina del milan iniziano ad essere tanti. In particolare quello di Lopetegui è uno di quelli che fa maggior rumore ...

Leggi su (spaziomilan)