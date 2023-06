Espanyol-Almeria domenica 04 giugno 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Gli andalusi cercano la salvezza al Cornellà

(Di domenica 4 giugno 2023) L’orgoglioso finale di stagione dell’non è stato sufficiente ai catalani per salvarsi: il gol di Samuel Lino nel finale dell’incredibile partita di Mestalla ha condannato i Pericos alla segunda Division. Ilsaluterà quindi la Primera Division nella gara diprossima con grande amarezza; la speranza era di essere almeno ancora in corsa, InfoBetting: Scommesse Sportive e

L'unico scontro diretto è fra Valladolid e Getafe, mentre le altre partite sono(già retrocesso) -, Elche (già retrocesso) - Cadice, Betis - Valencia e Celta Vigo - Barcellona.Madrid 18:30 Betis - Valencia 21:00 Celta Vigo - Barcellona 21:00 Elche - Cadice 21:0021:00 Valladolid - Getafe 21:00 SUD COREA K LEAGUE 1 Daejeon - Incheon 1 - 3 (Finale) Daegu - ...L'se la vedrà con l', mentre Valladolid - Getafe è uno scontro diretto. Cercano punti anche il Celta Vigo col Barcellona e il Valencia in casa del Betis. Pronostici: la scelta del ...

Espanyol-Almeria, il pronostico: ospiti in lotta per la salvezza, piace l ... Footballnews24.it

Espanyol e Almeria si sfidano nella 38ª giornata de LaLiga: info partita, Streaming Gratis, Diretta Live e probabili formazioni ...Il pronostico di Espanyol-Almeria, gara in programma per le 21:00 del 4 giugno e valido per il 38° turno de LaLiga ...