Uomo si spoglia dentro San Pietro per protestare contro la guerra in Ucraina | celebrata una messa riparatrice

(Di sabato 3 giugno 2023) L’arciprete della Basilica di San, il cardinale Mauro Gambetti, ha celebrato il 3 giugno alle ore 12.00, presso l’Altare centrale della Confessione, con i canonici del Capitolo di Sane con i fedeli presenti, un rito penitenziale di riparazione per purificare la Chiesa in seguito a quanto avvenuto giovedì 1 giugno. Durante la serata infatti, quando per la Basilica papale si stava avvicinando l’orario di chiusura, undi nazionalità polacca, visibilmente alterato, si è avvicinato all’altare posto sopra la tomba dell’apostolo, denudandosi rapidamente ed arrampicandosi sopra il piano di marmo, proprio al di sotto del Baldacchino a colonne tortili del Bernini. L’ha mostrato ai presenti increduli una scritta sulla schiena: Save children of Ukraina, Salvate i bambini ...