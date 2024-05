Disaccoppiamento degli eccitoni dalle vibrazioni ad alta frequenza nelle molecole organiche

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lo studio condotto da Wilson et al. analizza la legge del gap energetico per stati di tripletto in polimeri e monomeri coniugati contenenti Pt. Articoli di riferimento Benduhn e colleghi esaminano le perdite di tensione intrinseche non radiativecelle solaria base di fullerene. Englman e Jortner esplorano la legge del gap energetico per transizioni senza radiazioni in grandi. Wei e collaboratori propongono di superare la legge sul gap energetico negli OLED nel vicino infrarosso tramite ileccitone-vibrazione. La ricerca di Wang e San Francisco L'articolo proviene da News Nosh.