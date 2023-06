Massimo Giannini? Vuol fare concorrenza a ChatGPT Dal flop di vendite de La Stampa al tapiro virtuale

"L'informazione si sta trasformando da duopolio in monopolio", denuncia Prodi nella lettera al quotidiano diretto da. Per il professore, il centrodestra avrebbe anche dovuto evitare ...... assicura affermando di essere 'in contatto con il Prefetto, il Presidente Umberti, l'... alla direzione del Sant'Eugenio e a tutti gli operatori sanitari che stanno dando ilper ...Sono in contatto con il Prefetto, il presidente Umberti, l'assessore Zevi, e la Protezione ... alla direzione del Sant'Eugenio e a tutti gli operatori sanitari che stanno dando ilper ...

Fenomenologia di Massimo Giannini: lo chiamavano Jeeg Robot e... Affaritaliani.it

1Proseguono senza sosta gli appuntamenti culturali a cura di 50 & Più che nei prossimi giorni organizza tre diverse serata che vedranno la messa in scena della commedia “Il Tacchino” di Georges Feydea ...Massimo Giannini, dal crollo di vendite de La Stampa al Tapiro d’oro gigante proiettato Sulla facciata dove ha sede il quotidiano ...