(Di martedì 7 maggio 2024) Parallelamente agli investimenti in OpenAI, il colosso di Redmond sta mettendo in piedi anche strategie interne riguardo all'intelligenza artificiale generativa

Microsoft rilascia Windows 11 Moment 5 come aggiornamento opzionale per tutti gli utenti : ecco cosa cambia L’ aggiornamento “ Moment 5” di Windows 11 è ora disponibile per tutti gli utenti sotto forma di aggiornamento opzionale non di sicurezza di ...

Guida di Intel per la Creazione di PC con Intel ligenza Artificiale : Cosa Significa per gli Utenti Microsoft Microsoft ha intrapreso un’imponente campagna per promuovere i suoi PC con Intel ligenza Artificiale , ma fino a poco tempo fa, nessuno sapeva ...

Estée Lauder Companies e Microsoft hanno deciso di unire le proprie forze per realizzare un laboratorio di innovazione sull’ Intelligenza Artificiale inerente al beauty . Questo laboratorio sarà progettato per utilizzare l’IA generativa negli oltre ...

Cosa sappiamo su Mai-1, il nuovo modello di AI di Microsoft - cosa sappiamo su Mai-1, il nuovo modello di AI di microsoft - Bill Gates è ufficialmente fuori dalle attività quotidiane di microsoft da molto tempo, ma ufficiosamente si tengono ancora incontri regolari con i massimi dirigenti di microsoft nei quali il ...

Microsoft al lavoro su MAI-1, LLM per competere con GPT 4 e ChatGPT - microsoft al lavoro su MAI-1, LLM per competere con GPT 4 e ChatGPT - microsoft starebbe lavorando su MAI-1, un altro modello di intelligenza artificiale per competere direttamente con ChatGPT e GPT-4 ...

Microsoft: nuove funzionalità di sicurezza per utenti aziendali - microsoft: nuove funzionalità di sicurezza per utenti aziendali - L’azienda di Redmond ha annunciato nuove funzionalità per migliorare la sicurezza di microsoft Defender for Cloud e Purview AI Hub.