Tangenti porto di Genova - Iren | Nessun coinvolgimento della società - redistribuite le deleg -e, il business al Presidente Luca Dal Fab -ro, in borsa calo limitato al -2,65%

Paolo Emilio Signorini è l'ad di Iren arrestato nell’inchiesta delle tangenti al porto di Genova con il presidente della Liguria, Giovanni Toti , e l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, ex presidente del Genoa e del Livorno. L'accusa per Signorini ...

Tangentopoli Liguria, tutte le intercettazioni di Toti per chiedere soldi per le campagna elettorale: “Quando mi fai vedere la barca” - Tangentopoli Liguria, tutte le intercettazioni di Toti per chiedere soldi per le campagna elettorale: “Quando mi fai vedere la barca” - gli dice. tangenti in porto: arrestati Toti, Spinelli e Signorini. Cosa è successo Ancora il 15 febbraio 2023 Toti chiama Spinelli «per comunicargli di aver appena sbloccato in Regione una pratica di ...

Cocaina, festini, escort: il nome di Alessandro Piana, vice presidente della regione Liguria, finisce negli atti dell'inchiesta - Cocaina, festini, escort: il nome di Alessandro Piana, vice presidente della regione Liguria, finisce negli atti dell'inchiesta - Spetta ad Alessandro Piana, 52enne nato a Imperia, imprenditore agricolo, esponente della Lega e vice di Giovanni Toti, la reggenza della Regione Liguria dopo che il governatore Giovanni Toti si trova ...

Il sistema Spinelli: così il patron Aldo primeggiava in porto grazie ai favori concessi a Toti, Signorini e all'emittente amica - Il sistema Spinelli: così il patron Aldo primeggiava in porto grazie ai favori concessi a Toti, Signorini e all'emittente amica - Nelle ultime settimane anche la fallita scalata alla proprietà del Secolo XIX, favorita a Rossi e Spinelli proprio dall'amico Toti ...