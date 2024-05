Jannik Sinner farà terapia per l' anca a Torino allo Juventus Medical

Dopo un inizio di 2024 semplicemente stratosferico - il culmine la vittoria del primo slam agli Australian Open - ecco che per Jannik Sinner la ruota è girata in pochissimo tempo: a Madrid il ritiro per L'infortunio all'anca , dunque il forfait a ...

Jannik travolto dall'amore dei tifosi nel suo appuntamento con gli sponsor. Domani rientra a Montecarlo, poi la riabilitazione - jannik travolto dall'amore dei tifosi nel suo appuntamento con gli sponsor. Domani rientra a Montecarlo, poi la riabilitazione - jannik sinner ha il potere di esserci, anche se non c’è. O, meglio, anche se non ci sarà perché per il momento si trova ancora qua, al Foro Italico di Roma, e sta toccando con mano l’amore della gente ...

Internazionali, Arnaldi prova a sostituire Sinner: “Sogno di vincere a Roma”, poi la rivelazione sulla Davis - Internazionali, Arnaldi prova a sostituire sinner: “Sogno di vincere a Roma”, poi la rivelazione sulla Davis - Non c’è sinner ma non per questo l’Italia non può sperare in un exploit azzurro nel corso degli Internazionali d’Italia che hanno preso ufficialmente il via oggi con il tabellone principale del torneo ...