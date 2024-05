Finale di Coppa Italia Oltre 55mila biglietti venduti

(Di martedì 7 maggio 2024) Cresce l’attesa per ladi2023/2024 tra Atalanta e Juventus, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio alle ore 21.00. “è stata superata la quota di– fa sapere la Lega Serie A in un comunicato – I tagliandi per i settori Curve e Distinti dei due Club sono esauriti, così come le Tribune Tevere e Monte Mario lato Sud (riservate ai sostenitori della Juventus). Prosegue la fase di vendita libera con disponibilità soltanto nei settori Tevere e Monte Mario lato Nord per i tifosi dell’Atalanta”. (Com/Mem/ Dire)

