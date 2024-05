Biden - ' non c' è posto in America per l' antisemitismo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) "L'è un virus che muta e continua nel tempo". Lo ha detto Joein una cerimonia al Congresso in occasione delle giornate del ricordo dell'Olocausto. "Non c'èin nessun campus dell'o in nessun luogo inper discorsi d'odio e", ha sottolineato il presidente. "L'odio verso gli ebrei continua in troppe persone nel mondo ed è stato portato alla vita con l'attacco del 7 ottobre di Hamas, il più letale dall'Olocausto. E sette mesi dopo, non 75 anni, stiamo già dimenticando il terrore di Hamas. Io non dimenticherò", ha aggiunto. "Mai più un Olocausto, mai dimenticare. Onoriamo le sei milioni di vittime e il dolore dei sopravvissuti", ha concluso.