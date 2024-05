Paola Egonu flop; ora il problema è nelle mani di Julio Velasco

Paola Egonu ha improvvisamente deciso di vuotare il sacco. Lo ha fatto per questo motivo: adesso è tutto chiaro. Se ha qualcosa da dire, state pur certi che la dirà. Non è mica il tipo, Paola Egonu , da nascondersi dietro un dito. L’opposto di ...

Paola Egonu , è proprio vero che l’opposto di Cittadella ha un diavolo per capello: quello che è successo ne è la dimostrazione. Ha un diavolo per capello, Paola Egonu . Non metaforicamente, per fortuna, ma letteralmente. Non facciamo in tempo ad ...

L'Imoco Conegliano batte Milano nella finale della Champions League 2024 di volley femminile e si laurea campione d'Europa per la seconda volta nella propria storia: sconfitta per l'ex Paola Egonu .Continua a leggere

Hai salvato un nuovo articolo - Hai salvato un nuovo articolo - E continuare a vincere: 48 successi su 50 partite giocate in questa stagione, egemonia che in Italia non conosce avversari dal febbraio 2019 ed en-plein di trofei portati a casa quest’anno, dalla Supe ...

Una donna trova uno scarafaggio nel suo burrito VIDEO - Una donna trova uno scarafaggio nel suo burrito VIDEO - Ordina un burrito e, al primo morso, addenta uno scarafaggio. Una TikToker, tal Nicolle Saba, ha pubblicato un video di lei terrorizzata dopo aver trovato uno scarafaggio morto in un burrito. Il video ...

"Come gay non rappresenta la normalità", "Nazista". Lite Vannacci-Zan in tv - "Come gay non rappresenta la normalità", "Nazista". Lite Vannacci-Zan in tv - Infine, lo scontro su paola egonu. Zan, che ha addirittura sfidato Vannacci a sottoporsi a un test del dna per capire quale è la sua "provenienza" etnica, ritiene che le frasi del generale sulla ...