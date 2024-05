Dimarco racconta il dramma vissuto al Sion: “Avevo perso un figlio e volevo smettere di giocare” - dimarco racconta il dramma vissuto al Sion: “Avevo perso un figlio e volevo smettere di giocare” - dimarco è diventato uno dei simboli dell'Inter nell'anno dello Scudetto, ma tornando indietro il giocatore ha raccontato il momento più basso della sua ...

Dal secondo anello alla seconda stella: Dimarco rende omaggio al suo viaggio nell'Inter - Dal secondo anello alla seconda stella: dimarco rende omaggio al suo viaggio nell'Inter - L'esterno mancino dell'Inter celebra la sua storia in nerazzurro con un filmato dove ripercorre le tappe che l'hanno portato a vincere lo scudetto con la squadra per cui ha sempre tifato dalla curva.

Roma, arriva la squalifica per Cristante La decisione ufficiale del giudice sportivo - Roma, arriva la squalifica per Cristante La decisione ufficiale del giudice sportivo - C’era molta apprensione da parte dei tifosi della Roma per l’eventuale squalifica per espressione blasfema per Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso è finito nell’occhio del ciclone per una ...